JUMP! Vorbestellung Published 24.11.2021 - 23:59 by AndreasM



In der Boxversion erhaltet Ihr:



- Spiel auf einer CD und einem USB-Stick.

- Bedienungsanleitung und Interviews mit den Autoren.

- eine Überraschung.



Akzeptierte Zahlungsmittel sind: PayPal, Banküberweisung.



Geplanter Versandtermin: Wenn die Entwicklung des Spiels abgeschlossen ist - Frühjahr 2022.



Der Preis der Box-Version beträgt 45 Euro / 50 US-Dollar.

+ Versand 12-19 Euro.



