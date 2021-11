Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

A1200_keyb_MPU: DIY-Ersatz für A1200 Tastatur MPU Published 22.11.2021 - 08:39 by osz



Der Motorola 68HC05 ist ein Microcontroller, der im Amiga 1200 unter der Chip-Bezeichnung 391508-01 für die Ansteuerung der Tastatur verwendet wird. Sollte dieser kaputt gehen muss Ersatz her. Da die Preise für diese Chips mittlerweile immer mehr steigen, möchte Oleg Mishin mit seinem Projekt A1200_keyb_MPU für kostengünstigere Ablösung sorgen. Das Projekt besteht aus einer winzigen Platine, auf die einige Komponenten gelötet werden, welche anstelle des originalen Chips auf das Mainboard gelötet wird. Ihr Herzstück ist der 8-bit Microcontroller ATMEGA324PB-20MU, der zum Beispiel mittels eines STK500-Programmers an einer ISP-Schnittstelle und AVRdude programmiert werden kann. Mit ein wenig Handarbeit und handwerklichem Geschick erhält man so einen Ersatz-Chip als Do-It-Yourself-Projekt, der für den Betrieb weder einen Quarz, noch einen Spannungsüberwachungs-IC erfordert und zukünftig softwaretechnisch aktualisiert werden kann.



Das A1200_keyb_MPU Projekt von Oleg Mishin liegt als GitHub-Repository unter der folgenden Adresse: News Source: GitHub

A1200_keyb_MPU: DIY-Ersatz für A1200 Tastatur MPUDer Motorola 68HC05 ist ein Microcontroller, der im Amiga 1200 unter der Chip-Bezeichnung 391508-01 für die Ansteuerung der Tastatur verwendet wird. Sollte dieser kaputt gehen muss Ersatz her. Da die Preise für diese Chips mittlerweile immer mehr steigen, möchte Oleg Mishin mit seinem Projekt A1200_keyb_MPU für kostengünstigere Ablösung sorgen. Das Projekt besteht aus einer winzigen Platine, auf die einige Komponenten gelötet werden, welche anstelle des originalen Chips auf das Mainboard gelötet wird. Ihr Herzstück ist der 8-bit Microcontroller ATMEGA324PB-20MU, der zum Beispiel mittels eines STK500-Programmers an einer ISP-Schnittstelle und AVRdude programmiert werden kann. Mit ein wenig Handarbeit und handwerklichem Geschick erhält man so einen Ersatz-Chip als Do-It-Yourself-Projekt, der für den Betrieb weder einen Quarz, noch einen Spannungsüberwachungs-IC erfordert und zukünftig softwaretechnisch aktualisiert werden kann.Das A1200_keyb_MPU Projekt von Oleg Mishin liegt als GitHub-Repository unter der folgenden Adresse: https://github.com/OlegMishin/A1200_keyb_MPU GitHub

Back to previous page