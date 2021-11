Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 21.11.2021 - 12:01 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Dune #17: Spiele aus dem Dune-Universum (RetroPlay/Amiga)



Hagen ist auf der Suche nach dem Gewürzhannebambel und steigt mit Dennis zusammen schlichterhand in den Ornithopter, während beide einen Blick auf den nächsten Dune-Teil werfen (einer der zwei bekommt dabei ganz leuchtende Augen) und den ein oder anderen Ausflug zu vergleichbaren Games machen. Und nicht vergessen: "Bei Benutzung eines Computer- oder Videospiels sollte jede Stunde mindestens eine Pause von mindestens 10 bis 15 Minuten eingelegt werden!".



https://www.youtube.com/watch?v=fNYW2TYVY_Y





The Flintstones - Yabba Dabba Doo: Irrwege auf der Baustelle (RetroPlay/C64)



Aus der Steinzeit auf den Retro-Tisch - mit ein bisschen Unterstützung begeben sich Dennis und Hagen auf Zeitreise zu den Feuersteins! Hier müssen wir ein Häusle bauen und steuern Fred über den übergroßen Bauplatz. Erstmal den Schutt verräumen und dabei nicht von den fliegenden Steinen erwischen lassen. Oder den Ur-Schildkröten. Oder den Mini-Dinos... die Gefahren sind zahlreich und Hagen sucht den Spaßfaktor... Ein Spiel, bei dem man nicht auf den Trainer verzichten will!



https://www.youtube.com/watch?v=N68o2r76Tgo





Dune #18: Der Ornitophter ist weg! (RetroPlay/Amiga)



Ausbilder Hagen wittert Atomwaffen in gegnerischen Händen und entdeckt zwischen Tür und Angel ungeahnte Möglichkeiten. Der Kampf tobt, die Harkonnen sind völlig verwirrt und der Sieg ist überdeutlich. Trotzdem ist die Motivation noch komplett am Boden. Wie kämpfen unsere Leute nur, wenn Chani wieder zurück ist und mit ihr die Motivation?! Weiter geht's - aber unser Ornithopter ist weg! Hagen, fahr schon mal den Sandwurm vor...



https://www.youtube.com/watch?v=T2mBT9nh8NU





Bard's Tale #62: Weg mit dem unnützen Zeug! (RetroPlay/Amiga)



Nach einer kleinen Auszeit melden wir uns zurück mit dem Klassiker "The Bard's Tale" auf dem Amiga - die VD-Party steht immer noch im Dunkeln im Turm und hat die letzten Stunden, Wochen, Monate damit verbracht, Magiepunkte zu regenerieren. Hagen ist immer noch alt und Michi immer noch abgesaugt... Kleine Inventur, Licht anmachen und endlich geht's weiter!



https://www.youtube.com/watch?v=NZAFZKzyh-c





Rollenspiele, Knobel- und Action-Games für Amiga (Retro ausgepackt)



Heute packen wir wieder Retro-Games für den Amiga aus! Und Dennis befühlt sich sogar dazu genötigt eine Gesangseinlage einzubauen. Na, wenn das kein Klassiker ist, wenn man das mitsummen kann!

Und dann noch das Geschirrtuch, also Taschentuch. Oder auch eine Karte. Gerade was man braucht. Wenn das nicht praktisch ist



https://www.youtube.com/watch?v=_TuvxEN4mcA 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Dune #17: Spiele aus dem Dune-Universum (RetroPlay/Amiga)Hagen ist auf der Suche nach dem Gewürzhannebambel und steigt mit Dennis zusammen schlichterhand in den Ornithopter, während beide einen Blick auf den nächsten Dune-Teil werfen (einer der zwei bekommt dabei ganz leuchtende Augen) und den ein oder anderen Ausflug zu vergleichbaren Games machen. Und nicht vergessen: "Bei Benutzung eines Computer- oder Videospiels sollte jede Stunde mindestens eine Pause von mindestens 10 bis 15 Minuten eingelegt werden!".The Flintstones - Yabba Dabba Doo: Irrwege auf der Baustelle (RetroPlay/C64)Aus der Steinzeit auf den Retro-Tisch - mit ein bisschen Unterstützung begeben sich Dennis und Hagen auf Zeitreise zu den Feuersteins! Hier müssen wir ein Häusle bauen und steuern Fred über den übergroßen Bauplatz. Erstmal den Schutt verräumen und dabei nicht von den fliegenden Steinen erwischen lassen. Oder den Ur-Schildkröten. Oder den Mini-Dinos... die Gefahren sind zahlreich und Hagen sucht den Spaßfaktor... Ein Spiel, bei dem man nicht auf den Trainer verzichten will!Dune #18: Der Ornitophter ist weg! (RetroPlay/Amiga)Ausbilder Hagen wittert Atomwaffen in gegnerischen Händen und entdeckt zwischen Tür und Angel ungeahnte Möglichkeiten. Der Kampf tobt, die Harkonnen sind völlig verwirrt und der Sieg ist überdeutlich. Trotzdem ist die Motivation noch komplett am Boden. Wie kämpfen unsere Leute nur, wenn Chani wieder zurück ist und mit ihr die Motivation?! Weiter geht's - aber unser Ornithopter ist weg! Hagen, fahr schon mal den Sandwurm vor...Bard's Tale #62: Weg mit dem unnützen Zeug! (RetroPlay/Amiga)Nach einer kleinen Auszeit melden wir uns zurück mit dem Klassiker "The Bard's Tale" auf dem Amiga - die VD-Party steht immer noch im Dunkeln im Turm und hat die letzten Stunden, Wochen, Monate damit verbracht, Magiepunkte zu regenerieren. Hagen ist immer noch alt und Michi immer noch abgesaugt... Kleine Inventur, Licht anmachen und endlich geht's weiter!Rollenspiele, Knobel- und Action-Games für Amiga (Retro ausgepackt)Heute packen wir wieder Retro-Games für den Amiga aus! Und Dennis befühlt sich sogar dazu genötigt eine Gesangseinlage einzubauen. Na, wenn das kein Klassiker ist, wenn man das mitsummen kann!Und dann noch das Geschirrtuch, also Taschentuch. Oder auch eine Karte. Gerade was man braucht. Wenn das nicht praktisch ist

Back to previous page