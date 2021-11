Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 14.11.2021 - 14:26 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Dune #15: Von der Festung zum Sietch (RetroPlay/Amiga)



Berichte über einen unentdeckten Sietch lassen uns eine Spritztour durch die Wüste machen - ein wenig über die Dünen cruisen und tatsächlich werden wir fündig! Nach etwas Wortgeplänkel machen Dennis und Hagen sich auf die Suche nach den Saboteuren von Habbanya-Tabr - alles muss man selber machen. Gutes Personal ist sooo schwer zu bekommen... Und die nächsten Zahlungen müssen auch schon wieder vorbereitet werden.



https://www.youtube.com/watch?v=YuCz0IQ6aRc





Dune #16: Durch die feindlichen Reihen (RetroPlay/Amiga)



Das Fort ist erobert, Hagen und Dennis gehen auf Schnüffeltour und schicken ihre Spione in die Wüste... also.. durch die Wüste. Dune, siewissenschon... und Stück für Stück erobern wir ein paar Gebiete und bekommen Ausrüstung, aber wir leiden an der Chani-Problematik. Die Motivation unserer Truppen ist im Keller, und grüner wird's hier auch nicht von alleine. Es gibt sooo viel zu tun...



https://www.youtube.com/watch?v=atrIF8V5BS4





Historyline #241: Murphys Gesetz (RetroPlay/Amiga)



Der planmäßige Verlust unseres Depots im Amiga-Klassiker Historyline hat hoffentlich eine ebenso planmäßige Rückeroberung zur Folge. Noch sind wir da nicht tot, und die Einheiten müssten "eigentlich" überleben. Hagen schiebt die Truppen taktisch in Linie - wir müssen ran an den Brocken. Und der nähert sich freiwillig von selbst - schießt aber auf die falsche Einheit. Daumen drücken!



https://www.youtube.com/watch?v=cARRLzgqMSk





10/81: Super Personals, Videotext und Glasfaser (Back in Time)



Die Computer-Klangwelten werden vielfältiger im Computerbereich, denn im Oktober 1981 erscheinen immer mehr Synthesizer-Chips. Mit Glasfaser brechen wir auf in neue Bandbreitenwelten und mit Videotext kommen aktuelle Nachrichten nachhause, noch bevor die Druckerschwärze der neuen Zeitung trocken ist. Außerdem steht mit den "Super Personals" im Labor schon die nächste Rechnergeneration in den Startlöchern - mit Rollkugeleingabegerät (aka Maus) und Fenster-basierter Benutzeroberfläche!

Doch nicht alle sind vom Fortschritt begeistert: Bringt uns diese Digitalisierung denn überhaupt etwas?



