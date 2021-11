Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Download-Seite für FS-UAE 3.1 wurde aktualisiert Published 13.11.2021 - 10:45 by AndreasM



Neue Builds der Version 3.1 sind jetzt für Fedora, Ubuntu, Debian und openSUSE verfügbar.

Auf der Download-Seite findet Ihr die Befehle zum Hinzufügen der Repositorys.



Die Repositorys werden alle vom openSUSE Build Service gehostet. Zuvor habe ich auch Builds über den PPA-Dienst von Ubuntu herausgebracht, werde dies jedoch höchstwahrscheinlich nicht weiter tun, da es für mich einfacher ist, alles über diesen einzigen Dienst zu verteilen.



Ich habe im englischen Amiga Board einen Beitrag mit Links zu FS-UAE & Launcher Version 3.1 veröffentlicht. Ich empfehle den meisten Benutzern, die 3.0.5 verwenden und auf die Version 3.1 zu aktualisieren.

Ich habe den Download-Bereich hier noch nicht aktualisiert, unter anderem weil noch kein Installationsprogramm verfügbar ist. Aber es ist immer noch einfach, Version 3.1 herunterzuladen und zu installieren.



Es wird insbesondere für macOS-Benutzer empfohlen, ein Upgrade durchzuführen, da diese neueste Version einige nervige Probleme mit der macOS-Versionen behebt.



