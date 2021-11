Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

HippoPlayer 2.48 ist raus Published 07.11.2021 - 12:06 by osz



Ein neues Update des zuletzt nach langer Pause wieder aktualisierten HippoPlayer wurde veröffentlicht, welches in Version 2.48 sehr viele Änderungen mit sich bringt, darunter neben vielen Bugfixes auch zahlreiche Features. Unter anderem bringt der neue HippoPlayer mit Patternscope XL einen neuen Equalizer mit, der mehr Einstellungsmöglichkeiten bietet dabei und ressourcenschonender sein soll. Zudem wurden die unterstützten Formate weiter ausgebaut und optimiert. Auch das Scannen von Dateien und Verzeichnissen sollte nach einer Überarbeitung nun wesentlich robuster funktionieren, schreibt Kari-Pekka Koljonen in der Änderungshistorie im Aminet.



Eine genaue und sehr umfangreiche Liste aller Änderungen findet sich ebenso wie der Download im Aminet:



Wer Interesse am Quellcode hat, wird im GitHub-Repository des Projektes fündig, wo ebenfalls ein Binary in den Release-Tags vorliegt: https://github.com/koobo/HippoPlayer

