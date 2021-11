Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Published 07.11.2021 - 11:49



Seit AmigaOS 3.2 ist es dank DAControl und dem trackfile.device möglich ADF-Dateien zu erstellen, zu mounten, einzufügen und auszuwerfen. Dass man dieses Feature des aktuellsten AmigaOS noch einfach nutzen kann, das beweist Murat Ozdemir aus Eskişehir (Türkei) mit seiner eigens dafür entwickelten DAControl GUI. Mit dem initialen Release 1.0 der DAControl GUI ist es über eine grafische Oberfläche möglich ADF-Images sehr einfach zu benutzen. Der Autor ist unter anderem auch bekannt für die Furiatune GUI.



Wie sollte es auch anders sein, ist DAControl GUI über das Aminet verfügbar:



