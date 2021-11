Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 07.11.2021 - 11:01 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Dune #13: Wir rüsten auf (RetroPlay/Amiga)



Die Harkommen sind gut aufgestellt und haben massiv Truppen im Feld. Wir brauchen Verstärkung. Und es hat wenig Sinn, unsere Gewürzsucher-Experten an die Waffen zu rufen. Die Verhandlungen mit den Fremen verlaufen gut, die Motivation hat noch Spiel nach oben. Generalfeldhagen versetzt seine Kommandozentrale und irgendjemand hat das letzte Lasergewehr geklaut. Frechheit... Ob ein Zweiwort-Parser hilft? Suche Lasergewehr.



https://www.youtube.com/watch?v=30WkrWbl0f0





Fritzi Fisch 1 #3: Der Schatz im Piratenschiff (RetroPlay/PC)



Wir brauchen das Super-Duper-Schnick-Schnack-Dingsbums, um in dem Unterwasser-Adventure voran zu kommen! Weiter geht's mit dem Abenteuer von Fritzi Fisch bei der Suche nach der Schatztruhe von Oma Flunder mit dem kostbaren Seetangsamen. Und ist der Weg durch das Netz erstmal frei, werden wir zu einem kleinen Hütchenspiel bei den Muscheln eingeladen. Wo ist die Perle?!



https://www.youtube.com/watch?v=Ug07104vEZg





Dune #14: Seltsame Module (RetroPlay/Amiga)



Dennis legt schonmal den Sicherheitsgurt an, und Hagen ornithoptert durch die Wüste. Zum Erfolg verdammt... diese Fremen... ein stolzes Volk, für wahr. Mann mus sich ihren Respekt verdienen. Es reicht nicht, dass man an ihrer Seite kämpft! Man stelle sich vor, Stilgar hätte einfach mal alle Sietchs offengelegt, von denen er gewusst hat, anstatt dass unsere beiden Sandwurmexperten mühsam jedes Staubkorn einzeln nach ihnen umgedreht haben... aber pfffft... Respekt und so... ist klar...



https://www.youtube.com/watch?v=vDgKx3MfI7o





Real Ghostbusters - Spielzeug, Merchandise und Action Game (RetroPlay/Amiga)



Wir gehen auf Geisterjagd! Passend zum hiesigen Kinogeschehen schnappen sich Dennis und Hagen mit "The Real Ghostbusters" ein Amigaspiel aus den späten 80ern und gehen zusammen als Team auf die Suche nach übernatürlichen Phänomenen und Konzentrationen von Ectoplasma. Ist der seinerzeit völlig an Dennis vorbeigegangene Titel ein vergessenes Juwel, oder entpuppt sich das Ganze nur als überflüssiger Teil des Hypes? Dennis' Fandom-Errungenschaften sprechen jedenfalls eine ganz deutliche Sprache...



https://www.youtube.com/watch?v=N6D-lNYLeTc





Historyline #240: Wir graben uns ein (RetroPlay/Amiga)



Dennis gibt Gas bei der Panzerkette und setzt seinen Kontrahenten immer mehr unter Druck. Zwischen schielenden Löwen und volltrunkenen Affen schiebt unser Generalfeldhagen die Einheiten über den Bildschirm und kontert die feindlichen Manöver, die Anzahl der noch-nicht-abgenibbelten Einheiten ist stark schwindend während bei Dennis die Zahl der verbauten Teile sprunghaft nach oben schießt. Warum können die Pioniere nicht vom Hauptquartier in den Graben? Weil sie dann schmutzige Stiefel bekommen!!



https://www.youtube.com/watch?v=drk8SaK9Pao





Amstrad CPC (Retro ausgepackt)



Schneider/Amstrad CPC 6128 - das weckt Erinnerungen an viele Folgen Bastel-Ecke.

Ähnlich ging es wohl unsem geneigter Zuschauer Haggi, als einige dieser Rechner in seinen Besitz kamen. Damit uns das Bastel-Futter nicht ausgeht, hat er uns zwei davon geschickt - und es wäre doch gelacht, wenn wir die nicht auch wieder zum Laufen bekommen würden!



