AmiGemini in Version 0.4 erschienen Published 05.11.2021 - 08:00 by osz



Genauere Informationen und Bugfixes können, ebenso wie der Download des AmiGemini-Browsers, aus dem Aminet bezogen werden: Version 0.4 des AmiGemini-Browsers für das alternative Protokoll gemini:// ist gegen Ende Oktober in Version 0.4 im Aminet veröffentlicht worden. Wir hatten in der Vergangenheit bereits einmal berichtet, daher an dieser Stelle nur in Kürze: Das Gemini-Protokoll ist eine Alternative zu HTTP(S) bzw. dem alten Gopher-Protokoll. Es ist textbasiert, wird verschlüsselt übermittelt und ist leichter als HTTP, aber etwas schwergewichtiger als Gopher.Version 0.4 von AmiGemini bringt unteranderem folgende Änderungen mit: Ein Requester für Text-Eingabe (zum Beispiel für Suchen) wird nun unterstützt. Auch werden nun ZItatangaben (quotes) sowie zuvor bereits besuchte Seiten korrekt dargestellt. Weiterhin initialisiert der Browser SSL nun im Hintergrund.Genauere Informationen und Bugfixes können, ebenso wie der Download des AmiGemini-Browsers, aus dem Aminet bezogen werden: https://aminet.net/package/comm/net/AmiGemini

