Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 31.10.2021 - 12:25 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Retro-Computer selber bauen (Retro-Rückblick #05)



THEMEN

Retro-Computer selber bauen: Wie kann man einen alten Rechner reparieren oder selbst bauen?

Computer-Klassiker nachgebaut: Retro-Rechner kann man auch mit einem Raspberry Pi oder einem System-on-a-Chip nachbilden. Neben den Mini-Konsolen wie SNES Mini oder TheC64 Mini gibt es auch exotischere Geräte, wie einen Bausatz für eine Nachbildung des Minicomputers PDP-11 oder neue Arcade-Maschinen mit Klassikern wie Pac Man oder Street Fighter 2.

Retro-Rechner neu aufgelegt: Mit Hilfe von FPGAs ersteht die Technik von gestern wie neu auf mit Systemen wie Vampire, MiSTer, UnAmiga oder dem Mega65.

Die Kurzmeldungen: AmigaGameJam 2021 ruft zur Spiele-Entwicklung auf dem Amiga auf, Erstes Artwork zu Gobliiins 5 aufgetaucht, Spiele aus der Cloud am C64, Demo-Version für den Amiga-Doom-Klon Dread erschienen, Pop Rocky ist zurück



https://www.youtube.com/watch?v=A9M_Bdj58jI





Dune #11: Tödliche Spionage bei den Harkonnen (RetroPlay/Amiga)



Merkwürdige Krankheiten greifen um sich. Das sind schlechte Neuigkeiten, die uns ereilen. Das müssen wir uns aus der Nähe anschauen, und so machen sich Dennis und Hagen ohne Umschweife auf den Weg nach Habbanya-Clam. Nur noch schnell Einheiten umverteilen, und dann kann unser Spion schonmal seine Arbeit aufnehmen. Bei Dune gilt es, viele Dinge gleichzeitig zu beachten. Und das Spice muss fließen... eh... stauben... oder was-auch-immer... Hagen hat alles unter Kontrolle.



https://www.youtube.com/watch?v=jTOqPkVhPp8





Fritzi Fisch 1 #2: Wir helfen, wo wir können! (RetroPlay/PC)



Vorbildlich - selbst die Krake fährt unter Wasser auf dem Fahrrad nur mit Helm! Dennis und Maren tauchen durch die bunte Unterwasserwelt. Das farbenfrohe und kindgerechte Point-and-Click-Adventure mit dem kleinen Fischmädchen Fritzi lädt zum experimentellen Klicken ein - so richtig passieren kann hier wohl nichts, und es gibt zahlreiche Flächen, bei denen sich etwas tut - auch wenn es nicht immer relevant für die Lösung der Probleme ist. Und Erfolge werden immer gleich ein kleines bisschen gefeiert... jippie!



https://www.youtube.com/watch?v=DJ64rUR5CEQ





Dune #12: Eine siegreiche Schlacht (RetroPlay/Amiga)



So schnell kann's gehen - einmal nicht rechtzeitig abgedreht, und die Harkonnen nehmen Pauls Ornithopter auf's Korn. Leeeeider war unser Spielstand schon ein paar Tage älter, und Hagen hat sich drangemacht, die letzten Tage nachzuspielen (und rückblickend ein klein wenig zu optimieren). Wir sind jetzt also mehr oder weniger wieder da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Mit leichten Abweichungen. Aber darüber informiert Hagen ausführlich... Chani ist weg, die Armee wurde gefangen genommen, wir haben neue Nachrichten und überhaupt - willkommen zurück bei Dune!



https://www.youtube.com/watch?v=7itu55eogXY





Historyline #239:ZDF-Serien-Synchronisierungen (RetroPlay/Amiga)



Auch das ist Historyline: Der kopflose Skelett-Kutscher zieht die schreiende Prinzessin in dem brennenden Gefährt quer durch das Kinderzimmer und der Generalfeldhagen taktiert auf dem Schlachtfeld, während Dennis am Panzer rumstückelt. In dessen Geist reifen schon Pläne, den müdegespielten und unleidlichen Hagen aus dem Kinderparadies abholen zu lassen, aber noch sind beide hoch motiviert und wollen die Mission diesmal zu einem Erfolg führen...



https://www.youtube.com/watch?v=-CMEu23dZvU





Rache! - Outrage (Retro Today/C64)



Was lange währt, wird endlich... Outrage! 30 Jahre Entwicklung stecken in diesem Actionspiel für den guten alten Brotkasten. Das Spiel ist tödlich, die Story... ja, vorhanden - und wir wollen Rache! Dennis und Markus werfen zusammen einen Blick auf das Ballerspiel - Cartridge rein, Joystick geschnappt uuuund Action! Fetzige Musik, unbegrenze Schuss und ballern in bester Rambo-Manier. Und zwischendurch Shoppen gehen!



