GitHub-Projekt: Amiga 4000 Turbokarte 'Z3660' Published 26.10.2021 - 13:55 by paulthetall



=======

Amiga 4000 CPU-Prozessorkarte basierend auf A3660 und Z-Turn-FPGA-Platine



Z3660 hat einige Unterschiede zu A3660:



1. Die Z3660-Prozessorkarte kann nur 060-CPUs verwenden. Dies könnte sich in Zukunft ändern, aber derzeit wird nur die 060 unterstützt.

2. Wenn kein Z-Turn-FPGA verwendet wird, erhält man eine einfache A3660. Der einzige Unterschied besteht darin, dass alle A3660 PLDs durch ein XC95144XL-TQ144 CPLD ersetzt werden. Es könnte ermöglichen, die 060 mit bis zu 100 MHz zu betreiben. Aber bislang wurden nur 50 MHz getestet.

3. Wer einen Z-Turn-FPGA verwendt, kann 128 MB CPU-RAM einsetzen (weitere RAM, RTG, AHI, USB, SCSI sind in Zukunft geplant) und es können 060er bis zu 100 MHz verwendet werden.



Diese Basis bietet alles, was benötigt wird, um eine Z3660 mit Z-Turn-FPGA zu bauen.

Wer die Z3660 ohne Z-Turn-FPGA verbauen möchte, entscheidet sich für die wo_FPGA. Das Board ist das gleiche, aber die CPLD-Firmware und BOM unterscheiden sich offensichtlich.



Die Schematics v0.1 listet einige notwendige Korrekturen auf. Es wird bald aktualisiert werden und alle bekannten Probleme behoben sein.

Gerber v0.1-Dateien werden auch mit all diesen Fixes aktualisiert. Bitte nicht erstellen, sie sind hier zu meiner eigenen Referenz. News URL: https://github.com/shanshe/Z3660

