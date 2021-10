Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

REV'n'GE! #127 veröffentlicht Published 25.10.2021 - 23:25 by AndreasM



In dieser Ausgabe findet Ihr das neueste Point & Click-Grafikabenteuer von Morgue Soft, The Windows.

Außerdem gibt es einen sehr schönen Klon von Moon Patrol und hoffentlich auch zwei unglaubliche Militatär-Flugsimulator-Spiele für Amiga und PC.



Verpasst diese Ausgabe nicht, denn Ihr könnt hier auch etwas über Vintage-Hardware lesen.



Zum Herunterladen der neuesten Ausgabe:

https://www.facebook.com/REVnGE-Retro-E ... 9556381162



Zum Herunterladen alter Ausgaben:

