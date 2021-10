Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

RapaGUI 2.1 und deutsches Handbuch veröffentlicht Published 25.10.2021 - 13:14 by AndreasM



Dank Helmut Haake und Dominic Widmer steht nun zudem auch das RapaGUI 2.1-Handbuch in deutscher Sprache zur Verfügung. Vielen Dank an das Übersetzerteam, dass sie die über 350 Seiten des Handbuchs übersetzt haben. Das deutsche Handbuch kann unter Airsoft Softwair freut sich die sofortige Verfügbarkeit von RapaGUI 2.1 bekanntgeben zu können. In diesem Update befinden sich zahlreiche kleinere Fehlerbereinigungen. Außerdem wurde ein größerer Fehler, der aber nur die Amiga-Versionen von RapaGUI betrifft, beseitigt. Aufgrund dieses größeren Fehlers in den Amiga-Versionen von RapaGUI 2.0 sollten aber alle Nutzer auf jeden Fall auf Version 2.1 aktualisieren.Dank Helmut Haake und Dominic Widmer steht nun zudem auch das RapaGUI 2.1-Handbuch in deutscher Sprache zur Verfügung. Vielen Dank an das Übersetzerteam, dass sie die über 350 Seiten des Handbuchs übersetzt haben. Das deutsche Handbuch kann unter http://www.hollywood-mal.de/ eingesehen und heruntergeladen werden. RapaGUI 2.1 steht ebenfalls auf dieser Seite zum kostenlosen Download zur Verfügung.

