Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 24.10.2021 - 10:56 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Neues Desktop-ITX-Gehäuse im Amiga-3000-Stil: Checkmate 1500 Mini (Virtuelle Welten)



Desktop-Gehäuse sind out? Mitnichten! Nach der großen Version "Checkmate 1500 plus" ist jetzt für 199 GBP + Steuern eine kleinere Version des Gehäuses im Amiga-3000-Stil erschienen, die weniger Platz auf dem Tisch benötigt, in die aber immer noch ITX-Boards wie Amy oder MiSTix passen.

Wir stellen Euch das Gehäuse vor und schauen hinein.



https://www.youtube.com/watch?v=EpwvsuitxOs





Dune #09: Ritt auf dem Sandwurm (RetroPlay/Amiga)



Der Imperator ist zufrieden mit uns, denn wir liefern zuverlässig! Und weil auch unsere Schmuggler in Spice bezahlt werden wolle, wird es langsam Zeit, die Fördermenge zu erhöhen. Und zwar ab jetzt! Außerdem werden die Harkonnen langsam ziemlich aufdringlich, und so mach einer erhofft sich eine kleine Machtdemonstration unsererseits... Wie ist die Lage derweil auf den Spice-Feldern?



https://www.youtube.com/watch?v=sMeL_yOQW6Y





Fritzi Fisch 1 #1: Der Seetang ist weg! (RetroPlay/PC)



Ein Grafikadventure für Kinder vom Macher von Monkey Island? Das klingt doch vielversprechend! Dennis und Maren werfen einen Blick auf den ersten Teil von Fritzi Fisch - wirklich nur für Kinder, oder kann auch die "rausgewachsene Generation" noch etwas damit anfangen? Fritzi und ihr Kumpel Lukas müssen den Seetangsaatschatz von Oma Flunder finden, den die Haie gestohlen haben. Wir müssen das Riff retten! Ein bisschen Detektiv-Knobelei-Klick-Abenteuer in einem bunten Unterwasserwimmelbildspiel...



https://www.youtube.com/watch?v=uukeGLbIhIY





Dune #10: Kynes, Planetenökologe (RetroPlay/Amiga)



Da kommt Chani aus dem Schwärmen nicht mehr heraus, wenn sie Paul Atreides ihrem Vater vorstellt. Immerhin kennt Paul schon 29 Sietchs und 15 Truppenanführer! Hagen beömmelt sich ob dieser Dialoge köstlich und Dennis gibt sein bestes, die Texte in bester Sprecher-Manie zu vertonen. Seine Karriere als Synchron-Sprecher bei Film und Hörspiel macht Dune zu einem wahrhaft multimedialen Erlebnis... Und jetzt erfahren wir alles!



https://www.youtube.com/watch?v=-gadc1wsc_8





Historyline #238: Nochmal von Vorne (RetroPlay/Amiga)



Diesmal schaffen wir's! Mission 19 - mal wieder. Was bisher geschah: wir wurden eingestampft, eingetütet und so lange ignoriert, bis wir weggewischt waren. Unser Plan: diesmal einfach zu gewinnen. Mit Unterstützung unserer Live-Zuschauer geht Generalfeldhagen zusammen mit seinem Vizegeneral in die Vollen. Neue Aufstellung mit dem Ziel: wir wollen die Fabrik halten. Die Front wird umgesetzt...



https://www.youtube.com/watch?v=Xj0FzWLHpg0





Tabletop und Lesestoff (Retro ausgepackt)



Sachbücher, Romane und Anleitungen sind das Salz in der Suppe für den interessierten Retro-Liebhaber. Wir packen einige davon aus und wenden uns dann noch einem klassischen Tabletop-Spiel zu - und Hagen fällt vor Begeisterung fast von der Couch.



