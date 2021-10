Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

WarpDT Update: WarpJPEG V45.16 und WarpPNG 45.24 Published 21.10.2021 - 09:06 by osz



Das Update kann entweder über das Aminet bezogen werden:

https://aminet.net/package/util/dtype/WarpJPEGdt

https://aminet.net/package/util/dtype/WarpPNGdt



Oder über die offizielle Website, wo man gegebenenfalls auch eine Lizenz erwerben kann:

https://www.warpdt.co.uk Das WarpDT-Paket, bestehend aus Datatypes für verschiedene Bildformate wurde aktualisiert. Das Update von WarpJPEG V45.16 und WarpPNG 45.24 richtet sich hauptsächlich an AmigaOS 3.2 Nutzer und bringt dort eine höhere Performance (5 % bis 10 %).Das Update kann entweder über das Aminet bezogen werden:Oder über die offizielle Website, wo man gegebenenfalls auch eine Lizenz erwerben kann:

Back to previous page