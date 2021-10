Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

MediaVault 1.4.3 ist raus Published 21.10.2021 - 08:42 by osz



George Sokianos hat inzwischen zwei Updates nachgeschoben. So wurde in Version 1.4.2 ein Fehler behoben, welcher nach der Umstellung der API für Radio-Stationen die Suche nach diesen kaputt gemacht hatte. Version 1.4.3 war zum Zeitpunkt als diese Zeilen geschrieben wurden die letzte Version und bringt nun unter der Haube OpenSSL in Version 1.1.1l mit. Außerdem wurden zwei Bugs in der suche behoben: Die Suche für angesagte Podcasts, wenn weder Land noch Kategorie ausgewählt wurden und die Suche nach Radio-Stationen, wenn man nur das Land ausgewählt hat, sollen nun wieder funktionieren. Zudem wurde das start_player-Script fehlerbereinigt.



Vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass MediaVault 1.4.1 für AmigaOS 4 erschienen ist: https://www.amigafuture.de/app.php/news ... s_id=39281

Alle Informationen im Detail und den Download gibt es über das GitHub-Repository des Projektes: https://github.com/walkero-gr/mediavaul ... tag/v1.4.3

