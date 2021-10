Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

OpenSwitcher: Ein Mikrocontroller-gesteuerter Laufwerksumschalter zum Selberbauen Published 17.10.2021 - 20:32 by osz



OpenSwitcher und OpenSwitcher 1200 sind im Grunde ein Projekt für jeweils unterschiedliche Amiga-Modelle. OpenSwitcher 1200 richtet sich an Besitzer eines Amiga 600 oder Amiga 1200, während OpenSwitcher auf Freunde des Amiga 500 abzielt. Doch worum geht es hier?



Unter der Bezeichnung Drive Switcher, Drive Selector oder Boot Selector gibt es einige, mal mehr, mal weniger komplexe Projekte, welche das Umschalten zwischen DF0 und DF1 als Floppy-Laufwerk ermöglichen. OpenSwitcher soll anders und hochwertig sein und verspricht aus leicht verfügbaren Teilen einfach zusammengelötet und programmiert werden zu können. So lässt sich die Firmware direkt über USB statt mit einem speziellen Programmer-Gerät auf den fertigen OpenSwitcher übertragen.



Ein weiteres Anliegen des OpenSwitcher Projektes ist, dass man den OpenSwitcher über ganz einfache Logik steuern kann, welche das Bohren von Löchern am Amiga-Gehäuse ausschließt, um dort etwaige Schalter anbringen zu müssen. Wird der Amiga für ungefähr 3 Sekunden im Reset-Modus gehalten, blinkt eine weiße LED auf, die das umschalten der Laufwerke signalisiert. So lässt sich bequem zwischen DF0 und DF1 als technisch bootfähiges Laufwerk beliebig hin und her schalten, wobei beide Laufwerke einsatzbereit bleiben. Der jeweils aktive Zustand wird in einem EEPROM gespeichert. Als Mikrocontroller setzt das Projekt auf den Adafruit Trinket M0. Außerdem wird das SEL-Signal der Laufwerke mittels eines Relais geschaltet.



Laut Projektseite wurde der OpenSwitcher mit einem Amiga 500+ und den Kickstart ROMs 2.04, 2.05, 3.1 und 3.1.4 getesetet. Außerdem soll es mit dem Pistorm-Projekt kompatibel sein, obwohl dieses ein eigenes Austauschsystem nutzt.



Eine sehr detaillierte Beschreibung des Projektes inklusive nötiger Dateien findet sich in den beiden Repositories des Projektes.



OpenSwitcher auf GitHub:

