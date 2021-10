Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Amiga 500: 8 MB Fast RAM und IDE-Anschluss am CPU-Sockel Published 17.10.2021 - 15:21 by osz



Oleg Mishin hat sich vermutlich gedacht, dass das auch besser und kompakter geht und hat mit seiner A500_8MB_ide Erweiterung eine Lösung geschaffen, die im CPU-Sockel des Amiga 500 IDE-Port und 8 MB Fast RAM mit Autoconfig-Funktion in einem bietet.



Alle Details und Fotos des Projektes gibt es auf GitHub: Vielleicht kennen Bastler noch die beiden Projekte ram68k und ide68k. Beim ersten Projekt handelt es sich um eine 8 MB Fast RAM Erweiterung für den Amiga 500, beim zweiten um eine Erweiterung, die dem Amiga 500 einen IDE-Port bereitstellt. Beide Erweiterungen werden im CPU-Sockel installiert und nehmen anschließend oben die CPU huckepack. Beide Erweiterungen und CPU lassen sich aber auch zu einer Art Burger kombinieren.Oleg Mishin hat sich vermutlich gedacht, dass das auch besser und kompakter geht und hat mit seiner A500_8MB_ide Erweiterung eine Lösung geschaffen, die im CPU-Sockel des Amiga 500 IDE-Port und 8 MB Fast RAM mit Autoconfig-Funktion in einem bietet.Alle Details und Fotos des Projektes gibt es auf GitHub: https://github.com/OlegMishin/A500_8MB_ide

Back to previous page