MediaVault Version 1.4.1 ist raus Published 17.10.2021 - 15:05 by osz



Download und ein ausführliches Changelog finden sich im GitHub-Repository des Projektes: Für AmigaOS 4 ist kürzlich eine neue Version von MediaVault erschienen. Wer diese Anwendung noch nicht kennt, hier in kürze eine Beschreibung: MediaVault ist eine Art Verwaltung für Audio- und Video-Quellen im Internet. Dabei kann es sich zum Beispiel um Radiosender oder Podcasts handeln. Diese können in MediaVault gesucht und gefiltert werden. Die Anwendung fokussiert sich dabei einzig und alleine auf das Entdecken und Verwalten der Medienquellen, die Wiedergabe kann man zu seinem Lieblingsplayer umleiten und darüber genießen.George Sokianos, der Entwickler hinter MediaVault, hat mit Version 1.4.1 seiner Software nun ein Update erstellt. Dieses bringt nun ein vorgefertigtes Beispiel-Script mit, welches die Anbindung des bevorzugten Players erleichtern soll. Basierend auf Kategorie und/oder Sprache wurde außerdem eine Suche realisiert, die es ermöglicht gerade angesagte Podcasts zu finden. Weiterhin zeigt MediaVault nun mehr Details (Bitrate und Codec) zu Radio-Stationen an und geht benutzerfreundlicher damit um, wenn der Abruf eines Podcasts zu einem Fehler führt.Download und ein ausführliches Changelog finden sich im GitHub-Repository des Projektes: https://github.com/walkero-gr/mediavaul ... tag/v1.4.1

