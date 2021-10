Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

MorphOS: Wayfarer und Iris erhalten Updates Published 17.10.2021 - 13:39 by osz



Bei Wayfarer bringt der Versionssprung auf 2.8 unter anderem einen optimierten Umgang mit Zertifikaten sowie diverse Fehlerbehebungen und eine verbesserte Stabilität mit. Weiterhin hat die feColorMatrix eine Performanceoptimierung erfahren. Ein feColorMatrix-Element verändert bei SVG-Grafiken RGBA-Werte (Farb- und Alphakanäle) von Grafiken. Ebenfalls wurden Code-Routinen bezüglich WebAudio auf ihre Performance hin optimiert. Die komplette Änderungshistorie und den Download der aktuellen Wayfarer-Version gibt es von der offiziellen Website: Der Webbrowser Wayfarer und der E-Mail-Client Iris, beides MorphOS-Anwendungen, haben kürzlich wieder Updates erfahren.Iris setzt nun auf OpenSSL 3 in Version 0.128. Außerdem wurde die Einrichtung eines Yahoo-Kontos mittels OAuth2 fehlerbereinigt. Den vollständigen Changelog sowie den Download findet ihr auf der offiziellen Iris-Seite: https://iris-morphos.com/history Bei Wayfarer bringt der Versionssprung auf 2.8 unter anderem einen optimierten Umgang mit Zertifikaten sowie diverse Fehlerbehebungen und eine verbesserte Stabilität mit. Weiterhin hat die feColorMatrix eine Performanceoptimierung erfahren. Ein feColorMatrix-Element verändert bei SVG-Grafiken RGBA-Werte (Farb- und Alphakanäle) von Grafiken. Ebenfalls wurden Code-Routinen bezüglich WebAudio auf ihre Performance hin optimiert. Die komplette Änderungshistorie und den Download der aktuellen Wayfarer-Version gibt es von der offiziellen Website: https://wayfarer.icu/history

