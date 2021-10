Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 17.10.2021 - 09:09 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Dune #07: Schmuggler, Saboteure und Bruder-Zwist (RetroPlay/Amiga)



Sie Spice-Produktion läuft, und auch die militärische Ausbildung der Fremen nimmt langsam Formen an. Dass "Dune" nicht einfach nur ein Adventure ist, sondern auch wesentliche strategische Elemente beinhaltet, kommt inzwischen immer deutlicher zum Tragen. Kritische Probleme halten uns vom Erkunden ab, wir nehmen den fast-schnellsten Weg zurück. Ein bisschen Sight-Seeing zwischendurch geht auch im Notfall...



https://www.youtube.com/watch?v=7xqFPGM7ESM





Pinball Brain Damage #2: Komplizierte Kugelbahnen (RetroPlay/Amiga)



Gegen Ende wusste der erste Tisch bei Pinball Brain Damage Hagen regelrecht zu begeistern, und Dennis war nahe am Rage. Zeit für eine kleine Meditation, und dann ab zum zweiten Flipper. Der Schwierigkeitsgrad steigt an, die Kugel wird schneller. Wird es Hagen gelingen, die Finger auf der Tastatur liegen zu lassen? Kann Dennis seinen Puls noch unter 180 halten?! Wird die Musik Hagens Ansprüchen genügen?! Und werden die beiden die Logik hinter dem Tisch verstehen?



https://www.youtube.com/watch?v=625iMgeq9E4





Dune #08: Nächtliches Treffen mit Chani (RetroPlay/Amiga)



Ein Dorf mitten im Nirgendwo und dazu Sabotage?! Bei Dune überwerfen sich die Ereignisse, während Dennis und Hagen zwielichtige Gestalten aufsuchen und Deals machen. Und wie aus dem Nichts kommen die Harkonnen und besetzen eines unserer Lager! Für einen Gegenschlag ist es dem Generalfeldhagen noch zu früh... Hey Du! Genau Du! Willst Du einen Sandkriecher? Aber psssst!



https://www.youtube.com/watch?v=KOf9ew-jI40





Bard's Tale #61: Ein silberner Kreis (RetroPlay/Amiga)



Ein Drachenschild? Das klingt tatsächlich interessant... wer den wohl benutzen kann? Der Schild wird einfach mal durchgereicht und wir verteilen die Goodies im Turm in der Party. 97 Hobbits warten auf uns hinter der verschlossenen Tür. Wie die Luft in dem Raum wohl sein muss?! Erstmal ein bisschen frische Luft reinlassen - das Frosthorn ist da ganz hilfreich. Siebenundneunzig Hobbits... wenn's mal wieder länger dauert...



https://www.youtube.com/watch?v=D3owPqESK4A





Umgekehrtes Tetris? - ZGR3D (Retro Today/Amiga)



Tetris mal anders! Ein Knobelspielchen mit nahezu unaussprechlichem Namen stellen wir euch exklusiv für den Amiga vor. Unser kleiner Bergarbeiter muss sich durch herabstürzende Kristalle graben. Der Helm hilft dabei nur bedingt - natürlich sacken die Steine nach unten, wenn die Stütze fehlt, und sobald ein Kristall auf's Köpfchen fällt, ist das Spiel zu Ende. Aber das Ganze geht ohne Zeitdruck einher, sodass man hinreichend lang überlegen kann, welchen Kristall man kaputtmachen darf, ohne dass die nachfallenden einem den Garaus machen. Knobelspaß in bunt, Gürü lässt grüßen!



