Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Einführung von EU-OSS bei iComp Published 14.10.2021 - 14:13 by AndreasM







Mit der aktuell großen Nachfrage nach der ACA1234 haben wir die Schwelle überschritten, ab der die MWST im jeweiligen EU-Land des Verbrauches abzuführen ist. Da der MWST-Satz in den meisten EU-Ländern höher ist als in Deutschland, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen die Kunden anschreiben, bei denen aufgrund des anderen Steuersatzes eine Veränderung des Endpreises entsteht. Wir informieren Sie per e-Mail über eventuelle Nachzahlungen oder Erstattungen.



Unser Shop kennt nun die MWST-Sätze der jeweiligen Länder, zeigt jedoch die Preise mit der deutschen MWST von aktuell 19% an. Erst wenn eine Lieferadresse eingegeben wurde, wird der MWST-Satz angepasst. Nach Eingabe der Lieferadresse werden sämtliche Preise in unserem Shop mit der jeweils lokal gültigen MWST angezeigt.



Für Kunden in Deutschland und außerhalb der EU ändert sich nichts.



https://icomp.de iComp schreibt:Mit der aktuell großen Nachfrage nach der ACA1234 haben wir die Schwelle überschritten, ab der die MWST im jeweiligen EU-Land des Verbrauches abzuführen ist. Da der MWST-Satz in den meisten EU-Ländern höher ist als in Deutschland, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen die Kunden anschreiben, bei denen aufgrund des anderen Steuersatzes eine Veränderung des Endpreises entsteht. Wir informieren Sie per e-Mail über eventuelle Nachzahlungen oder Erstattungen.Unser Shop kennt nun die MWST-Sätze der jeweiligen Länder, zeigt jedoch die Preise mit der deutschen MWST von aktuell 19% an. Erst wenn eine Lieferadresse eingegeben wurde, wird der MWST-Satz angepasst. Nach Eingabe der Lieferadresse werden sämtliche Preise in unserem Shop mit der jeweils lokal gültigen MWST angezeigt.Für Kunden in Deutschland und außerhalb der EU ändert sich nichts.

Back to previous page