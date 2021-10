Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amigaland: 2 neue Downloads! Published 17.10.2021 - 15:40 by AndreasM



Hallo, heute gibt es mal wieder neue Spiele. Diesmal von Greenwood Entertainment Software. Leider sind das nur 2 Games. Es handelt sich dabei um Mag!!!, einer Wirtschaftssimulation rund um Computerzeitschriften, allerdings auch sehr komplex und mit Spielsuchtfaktor. Das 2. Spiel ist ein Fussball Manager namens Ran Sat.1 Fussball Manager. Eine Art kommerzielles Werbegame. Viel Spass dabei. Gesucht wird hier die CD32 Variante von Mag!!!. Wer hat, bitte schicken -> Danke. Als nächstes werden wir sämtliche Ocean-Titel hochladen. Seid gespannt, hier geht es definitiv weiter!



