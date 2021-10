Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

SDBox V2 ist da Published 11.10.2021 - 19:54 by osz



https://github.com/jbilander/SDBox-v2 Jorgen Bilander hat die SDBox dahingehend überarbeitet, dass diese nun mit Niklas Ekströms Firmware für den Parallel zu SPI-Adapter kompatibel ist und dessen neue Card-Detect-Funktion unterstützt. Die SDBox V2 (SDBox Rev. 2A) ist bereits seit August raus und kann mit entsprechenden Kenntnissen selber zusammengelötet werden. Alle dafür notwendigen Dateien und Informationen befinden sich im GitHub-Repository von Jorgen Bilander, wo auch ein Demonstrationsvideo abrufbar ist, welches die neue Version der SDBox im Einsatz mit der Card-Detection-Funktion zeigt:

