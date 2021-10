Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

ScummVM 2.5.0 für MorphOS ist da Published 11.10.2021 - 19:39 by osz



Zu den zahlreichen Änderungen zählt unteranderem die Unterstützung neuer Spiele und Engines, darunter sind auch Spiele wie Myst 3 oder Grim Fandango.



Alle Details der Meldung zur neuen Version aus der offiziellen Quelle gibt es hier:



Von dort aus kann man auch den Download der aktuellen ScummVM-Version vornehmen. Und wer auf der Suche nach legalen Spielen für ScummVM ist, dürfte aktuell von Good Old Games (GOG) fündig werden, wo man anlässlich des Jubiläums eine Liste mit entsprechenden Spielen zusammengestellt hat: News Source: amiga-news.de

News Source URL: https://www.amiga-news.de/de/news/AN-2021-10-00030-DE.html

