Alinea Computer: OmniPort - Multiportadapter für Amiga 1200 Published 11.10.2021 - 08:57 by AndreasM



wir freuen uns die Veröffentlichung des OmniPort - den Multiportadapter für

den Amiga 1200 bekannt geben zu können.



Der OmniPort ist ein Multiportadapter, der verschiedene

Hardware-Schnittstellen beim Amiga 1200 Desktop Gehäuse sauber über den

Expansions-Port nach außen führt. Bei den Schnittstellen handelt es sich um

zweimal USB, einmal HDMI sowie einmal MicroSD. Um die jeweiligen

Schnittstellen beim OmniPort nutzen zu können, muss die entsprechende

Hardware dafür bereits im Amiga 1200 installiert sein. Neben der

OminPort-Platine wird im Standard-Paket ein SD-Karten-Abgriff mit Kabel

sowie eine gedruckte Rückblende mitgeliefert, die in verschiedenen Farben

angeboten wird.



Die Hardware kann ab sofort für 24,95 Euro im Onlineshop erworben werden.



https://www.amiga-shop.net/Amiga-Hardwa ... :1095.html

