Ryś MKII Adapter (Radunterstützung) Published 10.10.2021 - 18:37 by HelmutH



https://www.7-bit.pl/?lang=en&go=projekty&name=RYSMKII Der Ryś MK II Adapter kommt als Nachfolger von Ryś USB. Ähnlich wie sein Vorgänger basiert er auf einem 16-Bit Microchip Mikrocontroller und kann zusammen mit USB HID Geräten wie Mäusen, Joysticks, Pads verwendet werden. Das Produkt bietet einen integrierten USB-Stack, der die Unterstützung von USB-HID-Geräten (wie einer Maus, einem Joystick oder einem Pad) ermöglicht, ohne dass zusätzliche Softwaretreiber installiert werden müssen ) auf deinem Computer.

