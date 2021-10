Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 10.10.2021 - 09:01 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Schwere Kisten (Die Outtakes #38)



Heute bei den Outtakes: Sesamstraße, Wasserwaage und Messer



https://www.youtube.com/watch?v=guDwlGY75DY





Dune #05: Auf der Suche nach Stilgar (RetroPlay/Amiga)



Wir machen uns auf die Suche nach Stilgar, dem Anführer der Fremen, und steigen in den Ornithopter. Zu Fuß wäre die Strecke sicher nicht zu bewältigen, unser Fluggerät ist eine ganze Weile unterwegs über die schier endlose Sand- und Felsweiten auf Dune, dem Wüstenplaneten. Doch weil Hagen nicht gemerkt hat, das Dennis sich nichts merken kann, bemerkt der geneigte Zuschauer eine leichte Verzögerung in der Abfolge der nötigen Handlungen. Zum Glück gibt es niemanden auf der Welt, der feinfühliger ist als Hagen.



https://www.youtube.com/watch?v=QAnNPy-Vozk





Pinball Brain Damage #1: Mit Groove über den Flippertisch (RetroPlay/Amiga)



Gleich zwei Flippertische in hochauflösender AGA-Grafik kommen mit "Pinball Brain Damage", dem Pinball-Simulator der jüngeren Generation, exklusiv auf den Amiga,. Beide Tische sind unterschiedlich schwer zu meistern - Magnetic Country und Hypervolution. Knackende Knöchel und knarzende Tastaturen sind vorprogrammiert, Dennis und Hagen lassen es daher erst einmal ruhiger angehen und tasten sich langsam vor... Guns loaded. Happy-Hagen und Heartstroke-Dennis spielen den Flipper durch!



https://www.youtube.com/watch?v=Hev0_cQyUrc





Dune #06: Truppenausbildung in der Wüste (RetroPlay/Amiga)



Stilgar meets Jessica, und tiefgreifende Gespräche im Palast des Hauses Atreides eröffnen viele neue Möglichkeiten. Mit dem Anführer der Fremen auf unserer Seite offenbart sich unser Schicksal Stück für Stück. Ob der Muad'Dib vom Wasser des Lebens trinken wird? Filmkennern stellt sich diese Frage nicht, aber das Angebot haben Dennis und Hagen kürzlich noch höflich abgelehnt... Was macht denn eigentlich unsere Spice-Produktion?



https://www.youtube.com/watch?v=xHiT9c4Te08





Bard's Tale #60: Dem Tod ein Schnippchen geschlagen (RetroPlay/Amiga)



Vampire können Levels wegsaugen. Klingt doof, ist aber so. Also kloppen sich Dennis und Hagen weiter durch den Turm in Bard's Tale und schauen mal, ob sie jetzt in der neuen Ebene wieder mal frische Gegenstände finden, die irgendwie nützlich sein könnten. Zu dumm, wenn man schon bis an die Oberkante gepimpt ist - es lässt sich so schwer toppen. Was macht eigentlich Paul...?



https://www.youtube.com/watch?v=mHVMyuc5HpA





Power-Amiga: Ein Amiga 4000 mit PowerPC (Retro ausgepackt)



Unser geneigter Zuschauer Stefan hat uns ein ganz besonderes Schätzchen anvertraut: Einen Amiga 4000 mit diversen Erweiterungskarten. Wir packen aus, schauen uns die Karten genau an und nehmen uns fest vor: Diesen Rechner werden wir wieder zum Leben erwecken!



Übrigens: Die im Video besprochene VGA-Karte ist gar keine VGA-Karte, sondern in Wirklichkeit ein Scan-Doubler.



