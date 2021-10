Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Unijoysticle 2: DIY Adapter für Bluetooth Joysticks Published 08.10.2021 - 11:19 by osz



https://retro.moe/unijoysticle/



Hier wird aus einem Konglomerat, bestehend aus C64, einem von Ricardo Quesada programmierten Spiel namens The Uni Games, einem Smartphone, dem selbstentwickelten Unijoysticle-Adapter samt WiFi-Modul und einer Waschmaschine - ähm nein, keine Waschmaschine, das war nur Spaß - ein Spielspaß der ganz besonderen Art. Ein guter Gleichgewichtssinn wird vorausgesetzt!



Gespielt wird das Spiel, indem man auf dem Einrad balanciert. Dabei werden mittels einer auf dem Smartphone laufenden App entsprechende Sensordaten via WiFi an den Adapter weiterleitet. Klingt abgefahren und das ist es auch. Ein Demonstrationsvideo findet sich in dem oben genannten Link.



Das Spiel selbst wurde in 100 % 6502 Assambler programmiert, die Firmware für den Adapter in 100 % C++. Das Projekt an sich ist auch keine wirkliche News, da es schon vor etwas mehr als 5 Jahren publik gemacht wurde.



Nun möchte aber nicht jeder auf diese Art Spiele spielen. Viele werden vermutlich ein Gamepad dem einrad vorziehen, das dachte sich Ricardo Quesada vermutlich auch und ersetzte in Unijoysticle 2 das WiFi-Modul durch ein Bluetooth-Modul. Der Adapter unterstützt unteranderem folgende Gamepads: Sony DualSense, Sony DUALSHOCK 4, Xbox One S, Nintendo Switch Pro, Nintendo Wii U, Nintendo Wii, Android gamepads, PC/Window gamepads, 8BitDo, iCade und mehr.



Unijoysticle 2 kennt einen Basis-Modus und einen erweiterten Modus. Im Basis-Modus steuert man mit einem Bluetooth-Adapter einen Joystick-Port, im erweiterten Modus kann man mit einem Bluetooth-Gamepad beide Joystick-Ports steuern und zwischen diesen mit einem Tastendruck wechseln.



Auf GitHub könnt ihr mehr über das Projekt erfahren und erhaltet dort alle relevanten Informationen und Daten, um das Projekt nachzubauen: News URL: https://github.com/ricardoquesada/unijoysticle2

News Source: GitHub

News Source URL: https://github.com/ricardoquesada/unijoysticle2

