Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 03.10.2021 - 10:42 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Das schärfste Amiga-Bild ever für unter 100 € (Bastel-Ecke) #AdAstra3000



Wie schließt man heutzutage einen Amiga am besten an einen Bildschirm an und wie bekommt man das beste Bild? Die Antwort liegt im RGB2HDMI-Adapter, den wir in dieser Folge zusammenbauen. Mit Hilfe einer kleinen Platine und einem Raspberry Pi Zero bekommt man so (in einem Amiga 500, 1000 oder 2000) das schärfte Bild ever für unter 100 €!



https://www.youtube.com/watch?v=FSXVm8r49PM





Dune #03: Der Imperator, die Witwe und das Gewürz (RetroPlay/Amiga)



Die Gewürzsucher sind noch unterwegs, die ersten Erntemaschinen im Einsatz. Dennis und Hagen fliegen zurück zum Palast - mit Ausblick auf die Sanddünen und einem davon schwärmenden Herrn Papa. Der Schläfer muss erwachen? Wie pathetisch... die Nachricht im Kontrollraum? Der Imperator ruft an! Was macht unsere Spice-Ernte? Scheint, als gäbe es noch einiges zu tun...



https://www.youtube.com/watch?v=J_Hv89qUpVg





Falcon Patrol: Luftverteidigung in der Wüste (RetroPlay/C64)



Ein weiteres relativ frühes Spiel für den Commodore 64 stellen Dennis und Hagen mit Falcon Patrol vor - ein Defender-like Shoot'em up mit Kampfflugzeugen. Ziel: Verteidigung der eigenen Stützpunkte und Ölfelder gegen feindliche Jäger. Selbstredend wird es Stufe für Stufe anspruchsvoller... Ein Entwicklerportrait im Kassetteninlay ist für die 80er dabei gar nicht mal sooo ungewöhnlich. Mit Hagen am Joystick spielen wir das ehemals indizierte (!) Spiel mal an. Wir hatten früher ja sonst nix...



https://www.youtube.com/watch?v=gcW8DSPMvVU





Dune #04: Eine Vision in der Wüste (RetroPlay/Amiga)



Ausgestattet mit einem Destillanzug machen wir einen Ausflug in die Wüste - und bekommen eine Vision! Eine Nachricht ist im Palast eingetroffen? Dann nichts wie hin! Der Imperator will einen Teil unserer Spice-Vorräte abziehen. Zum Glück haben wir fleißige Erntehelfer und können die Anforderunge mit Leichtigkeit erfüllen. Frachtrakete raus, neue Botschaft rein, und die nächsten Forderungen liegen auf dem Tisch. Wir brauchen mehr Spice...



https://www.youtube.com/watch?v=sH399BWoJtA





Bard's Tale #59: Durch den magischen Mund (RetroPlay/Amiga)



Rü-Be-Ab (frei nach Arl Woransson). Im Turm ist der Standard kein Hindernis mehr und alle coolen Ausrüstungsgegenstände dieser Ebene haben wir eingesackt. Einen Drachen sollte man einfach immer dabei haben. Erstrecht, wenn einem Eisgiganten gegenüberstehen... auch wenn Bard's Tale damals noch nicht so weit war, elementare Kräfte zu differenzieren. Hauptsache Schaden. Und alle auf Hagen. Ein bisschen arrogant sind wir ja schon, ne?



https://www.youtube.com/watch?v=uQwzudWxkAY





Mit der E-Gitarre in den Kampf: Metal Warrior Ultra (Retro Today/C64)



Ein Run-and-Gun mit aufwändiger Story (und komplexer Steuerung) für den Commodore 64 - Dennis und Markus stürzen sich mit Gitarrist Ian in das futuristische Abenteuer und versuchen, einen Komplott aufzudecken. Dabei müssen wir uns manche Kontakte erst erarbeiten. Frei nach den Blues Brothers: "Denk an die Band. DIE BAND!!!" Doch was ist Traum und was ist Wirklichkeit? Mit übergroßer Citymap verlieren wir immerhin nicht den Überblick beim Abklappern der verschiedenen Ebenen und Locations und folgen gebannt der Story...



