EPIC ACTION” C64 & Amiga Music Album Kickstarter läuft Published 01.10.2021 - 12:31 by AndreasM



Das Album enthält moderne Action-Filmmusik-Wiedergaben klassischer C64- und Amiga-Spielmusik im Hollywood-Stil und bietet große Titel aus Spielen wie Turrican, The Great Giana Sisters, Shadow of the Beast, Master of Magic, Speedball 2, Another World und vielen mehr.



Die Belohnungen, die in dieser Kampagne angeboten werden, sind zahlreich, interessant und bieten potenziellen Unterstützern einen hohen Mehrwert. Zu den Belohnungen gehören digitale (und einige physische) Alben, die bereitgestellt werden von:



Chris Abbott/C64Audio.com

Chris Hülsbeck

Dr.Future, berühmt für AmigaRemix, und

Matthew Smith, der Mann hinter Amiga Power: The Album with Attitude



„Ich freue mich immer, wenn eine neue Musikproduktion von unserer Lieblingsplattform kommt“, sagte Ian Griffiths, Redakteur des Amiga Addict Magazine. „Wenn Prismatic Realms die Hälfte des Versprechens ihrer Demo-Tracks einlösen kann, wird dies seinem Namen gerecht – HeroQuest durch die Linse des Kinos klingt bereits monumental!“



Die Kampagne hat die Aufmerksamkeit von Fans aus der ganzen Welt auf sich gezogen, von Kanada bis England, von Deutschland bis Australien und mehr. Auch Pressestellen schwärmen von dem Projekt. „Wunderschön gestaltete und neu interpretierte Commodore 64- und Amiga-Klassiker. Es ist Musik in meinen Ohren“, sagte Vinny Mainolfi, Schöpfer des FREEZE64-Fanzines, dem weltweit führenden Gaming-Magazin für den Commodore 64.



Einige der Komponisten des Originalspiels haben sich ebenfalls eingemischt. In Bezug auf die Aufnahme von Amigas Lost Patrol in das Album sagte der Originalkomponist von Lost Patrol, Chris Glaister selbst: „Hier holt mich meine Vergangenheit ein … auf eine schöne Art und Weise. Ex-Amiga-Spielemusiker bekommt die volle filmische Hollywood-Behandlung!“



Die Kickstarter-Kampagne von Epic Action Vol 1 kann über den folgenden Link aufgerufen werden:



Über Prismatic Realms, Inc.



