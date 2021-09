Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

AmiGemini: Ein Browser für das Gemini-Netz
Published 29.09.2021



Ein relativ junges Protokoll ist das Gemini-Protokoll: gemini:// Das auf Textinhalte fokussierte Protokoll möchte eine Lücke zwischen dem Gopher- und dem HTTP-Protokoll füllen und keines dieser Protokolle ersetzen. Es ist leichter als Gopher und schwergewichtiger als das Hypertext Transfer Protocol. Der vielleicht erste Gemini-Browser für den Amiga ist AmiGemini. Das initial Release 0.1 gab es Anfang August, inzwischen ist Version 0.3 raus. Wer einmal in das junge Netz schauen und es erforschen möchte, findet AmiGemini im Aminet: https://aminet.net/package/comm/net/AmiGemini

