REV'n'GE! #126 veröffentlicht Published 30.09.2021 - 23:23 by AndreasM



In dieser Ausgabe gibt es ein Nachrichtenbewertungssystem für alle Rezensionen (also von normalen bis zu kurzen Rezensionen). Der Fokus liegt natürlich auf einem sehr schönen Shooter für Commodore 64 (italienisches Spiel) und einem schönen Promotion Point & Click Adventure für Amiga. In dieser Ausgabe gibt es kein Amiga-NG-Spiel, sondern ein aktuelles Spiel für DOS. Aus dieser Ausgabe können Sie auch sehr interessante Informationen über eine 3D-Grafikkarte lesen.



Quelle: Facebook

https://www.facebook.com/REVnGE-Retro-E ... 556381162/



MEGA:

https://mega.nz/file/D5001ZIQ

Schlüssel: _8b_AFoifsJkzDcmMkT-hhyaXGKdi5IQjPlhHlfCFyg



Webseite

