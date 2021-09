Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Robin Hood Amiga-Gruppe trifft sich am 2. Oktober Published 26.09.2021 - 12:16 by AndreasM

Dieses Mal fahren wir zu einem Veranstaltungsort in Derbyshire, South Normanton, zum ersten RHAG (Nord)-Treffen.

Das Datum ist der 2. Oktober 2021 (es ist ein Samstag) und beginnt um 10.30 Uhr.



Tickets sind jetzt erhältlich. Es wird hoffentlich ein schönes, lustiges geselliges Beisammensein und in der Nähe befinden sich Kneipen, Geschäfte und gastronomische Einrichtungen.



Auf der anderen Straßenseite gibt es im Coop-Parkhaus Parkplätze und wir sind nur 5 Minuten von J28 M1 entfernt



