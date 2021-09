Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

"CyberSphere - a cyberpunk adventure" jetzt erhältlich Published 26.09.2021 - 12:20 by AndreasM



CyberSphere ist ein symbolgesteuertes Spiel, das für Textabenteuer entwickelt wurde. Erkunde eine Welt im Cyberpunk-Thema, das sich über eine fiktive Stadt mit U-Bahnen und den darüber liegenden Weltraum erstreckt, um seine Geheimnisse zu entdecken. Durchquere die von Voxeln erstellte Umgebung mit einer symbolbasierten Steuerung, anstatt Text einzugeben.





Geschichte



Du bist ein Hacker aus Chiba City, der Heimat der Online-Fahrten im Cyberspace und dem Land der Schmuggler, Fixer und Datendiebe. Eines Tages wachst du in deiner Wohnung mit anormalen und pochenden Kopfschmerzen auf. Die Sicht ist verschwommen, Du taumeln und kannst nur schwer gehen. Anscheinend warst Du seit ein paar Tagen nicht mehr im Geschäft, aber erinnerst Dich nicht, was passiert ist, da die Erinnerungen ziemlich verwirrt sind.

Aus dem Nebel scheinen Fragmente der jüngsten Vergangenheit aufzutauchen, doch Wörter wie „Blipvert“ und „Family Project“ haben keine Bedeutung.



Was verbirgt sich dahinter?



http://www.gdg-entertainment.it/cybersphere.html



