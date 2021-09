Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 26.09.2021 - 10:13 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Dune #01: Ankunft auf dem Wüstenplaneten (RetroPlay/Amiga)



Mit "Dune" gelang in den frühen 90ern die erfolgreiche Ver-game-ung eines Science-Fiction-Klassikers auf dem Amiga. Hagen und Dennis ziehen auf den Wüstenplaneten und begeben sich in der Rolle von Paul Atreides auf ein sandiges Abenteuer mit Strategie-Elementen, zu einer Zeit, in der Technik die Bewohner von Arrakis an den Rand des Abgrundes gebracht hat. Anstatt Computern gibt es nun genetische Optimierung. Spice, anyone?



https://www.youtube.com/watch?v=5B7zGgMNyNg





Lazarian: Mit Highspeed gegen das Weltraum-Auge (RetroPlay/C64)



Eine Arcade-Umsetzung auf den C64? Mit Lazarian für den C64 hat Commodore in den frühen 80ern ein kleines aber flottes Actionspiel für zwischendurch rausgebracht. Eines von Dennis' ersten Games! Mit Hagen am Joystick geht's gegen kleine Asteroiden, wichtig dabei: Kollisionen vermeiden! Die Steuerung hakelt etwas, aber das Spielprinzip ist schnell verstanden und die drei Level sind nicht sooo komplex... Dennis, zeig dochmal, wie das geht! Speedrun?



https://www.youtube.com/watch?v=DqPncMFJ46g





Dune #02: Ein geheimer Kommandoraum (RetroPlay/Amiga)



Nachdem wir nun die ersten Fremen dazu überreden konnten, für uns das begehrte Spice zu ernten, machen sich Hagen und Dennis in der Computerspielumsetzung zu "Dune - Der Wüstenplanet" wieder auf den Weg zurück in den Palast des Hauses Atreides. Hier finden wir hoffentlich etwas Unterstützung, um den Abbau des Spice (oder "Gewürzes", wie es in der deutschen Variante genannt wird) zu beschleunigen. Aber für den nächsten Spaziergang brauchen wir erst einmal einen Destillanzung...



https://www.youtube.com/watch?v=w5oSRpajihQ





Bard's Tale #58: Pimp my Party (RetroPlay/Amiga)



Was bisher geschah: Alles begann in Skara Brae, und wir müssen den bösen Zauberer besiegen, der die Stadt gefangen hält. Erste Anlaufstelle: der Weinkeller... jaja, so kann's gehen. Und jetzt sind wir im Jetzt. Zwischendurch wurden verrückte Götter wiederbelebt und gleich darauf wieder umgelegt, und wir haben erfahren, dass das Ganze nur das Vorspiel war und wir bei der nächsten Schwelle zu mickrig waren, um weiter zu kommen. Ein kleines Grinding-Zwischenspiel später stürzen sich Hagen und Dennis wieder ins Abenteuer - wäre ja gelacht, wenn's jetzt nicht weiter geht!



https://www.youtube.com/watch?v=4GevSeN-qNg





Abenteuer-, Action- und Strategie-Games für PC (und Mac) (Retro ausgepackt)



Star Wars, Warcraft, King's Quest - diesmal sind wieder einige Spiele mit großen Namen in unserem Auspack-Stapel. Mit dabei ist erstmals ein Spiel für klassische Mac-Rechner, das man mit einem passenden Emulator sehr gut auf dem Amiga spielen kann.



https://www.youtube.com/watch?v=ZTCO5-7XPFs 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Dune #01: Ankunft auf dem Wüstenplaneten (RetroPlay/Amiga)Mit "Dune" gelang in den frühen 90ern die erfolgreiche Ver-game-ung eines Science-Fiction-Klassikers auf dem Amiga. Hagen und Dennis ziehen auf den Wüstenplaneten und begeben sich in der Rolle von Paul Atreides auf ein sandiges Abenteuer mit Strategie-Elementen, zu einer Zeit, in der Technik die Bewohner von Arrakis an den Rand des Abgrundes gebracht hat. Anstatt Computern gibt es nun genetische Optimierung. Spice, anyone?Lazarian: Mit Highspeed gegen das Weltraum-Auge (RetroPlay/C64)Eine Arcade-Umsetzung auf den C64? Mit Lazarian für den C64 hat Commodore in den frühen 80ern ein kleines aber flottes Actionspiel für zwischendurch rausgebracht. Eines von Dennis' ersten Games! Mit Hagen am Joystick geht's gegen kleine Asteroiden, wichtig dabei: Kollisionen vermeiden! Die Steuerung hakelt etwas, aber das Spielprinzip ist schnell verstanden und die drei Level sind nicht sooo komplex... Dennis, zeig dochmal, wie das geht! Speedrun?Dune #02: Ein geheimer Kommandoraum (RetroPlay/Amiga)Nachdem wir nun die ersten Fremen dazu überreden konnten, für uns das begehrte Spice zu ernten, machen sich Hagen und Dennis in der Computerspielumsetzung zu "Dune - Der Wüstenplanet" wieder auf den Weg zurück in den Palast des Hauses Atreides. Hier finden wir hoffentlich etwas Unterstützung, um den Abbau des Spice (oder "Gewürzes", wie es in der deutschen Variante genannt wird) zu beschleunigen. Aber für den nächsten Spaziergang brauchen wir erst einmal einen Destillanzung...Bard's Tale #58: Pimp my Party (RetroPlay/Amiga)Was bisher geschah: Alles begann in Skara Brae, und wir müssen den bösen Zauberer besiegen, der die Stadt gefangen hält. Erste Anlaufstelle: der Weinkeller... jaja, so kann's gehen. Und jetzt sind wir im Jetzt. Zwischendurch wurden verrückte Götter wiederbelebt und gleich darauf wieder umgelegt, und wir haben erfahren, dass das Ganze nur das Vorspiel war und wir bei der nächsten Schwelle zu mickrig waren, um weiter zu kommen. Ein kleines Grinding-Zwischenspiel später stürzen sich Hagen und Dennis wieder ins Abenteuer - wäre ja gelacht, wenn's jetzt nicht weiter geht!Abenteuer-, Action- und Strategie-Games für PC (und Mac) (Retro ausgepackt)Star Wars, Warcraft, King's Quest - diesmal sind wieder einige Spiele mit großen Namen in unserem Auspack-Stapel. Mit dabei ist erstmals ein Spiel für klassische Mac-Rechner, das man mit einem passenden Emulator sehr gut auf dem Amiga spielen kann.

Back to previous page