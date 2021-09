Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Games That Werent: Retro Published 23.09.2021



Nach dem letzten Beitrag zu Cyber Fight folgt mit Retro ein weiterer futuristischer 3D-Sporttitel.

Ein Titel, der von Steve Northcott (Programmierung) und Simon Phipps (Artwork) für Core Design entwickelt wird.



Zweifellos mit ein wenig Inspiration durch den jüngsten Erfolg von Speedball 2 hatte das Core Design-Duo eine raffinierte 3D-Polygon-Routine und einen Sprite-Algorithmus entwickelt, um eine potenziell siegreiche Formel zu entwickeln (oder so schien es!).



