Wayfarer 2.7 veröffentlicht Published 23.09.2021 - 20:35 by AndreasM



Änderungen:



* Zufällige Abstürze wurden umgangen, die in 2.6 beobachtet wurden

* Deutlich verbesserte Leistung verschiedener Threading-Prüfungen in WebKit

* Ein Problem in der objc-Laufzeit wurde umgangen, das dazu führte, dass Wayfarer während der Download-Benachrichtigungen zum Stillstand kam. Beachtet, dass Benachrichtigungen in Magic Beacon neu konfiguriert werden müssen, da sich einige Schlüsselwörter geändert haben.

* Verbesserte Handhabung von Websites, die ständig HTTP-Authentifizierungsdaten anfordern, anstatt den Status zwischenzuspeichern



