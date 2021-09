Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 19.09.2021 - 12:14 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Retro-Games als Altersvorsorge?, Amiga zurück in den Läden und Kurzmeldungen (Retro-Rückblick #04)



► Retro-Games als Altersvorsorge: Die Preise für alte Videospiele steigen und steigen auf bis zu über 1 Million USD - ist das eine sinnvolle Anlageform oder entsteht hier eine neue Spekulationsblase?

► Der Amiga kehrt zurück in die Läden mit dem TheA500 Mini: Was ist genau angekündigt und für wen lohnt sich das Gerät?

► Die Kurzmeldungen: "Commodore - The Inside Story" erscheint auf Deutsch, der Amiga-Klassiker "Zool" kehrt zurück, Soundkarten-Erweiterung für ZZ9000-Grafikkarte angekündigt, Australisches Atari-Hauptquartier für 24,25 Millionen AUD verkauft, Pi-Storm für Amiga 1200 in Entwicklung



https://www.youtube.com/watch?v=kWTaXKazatY





Gobliiins #13: Slapstick-Kobolde (RetroPlay/Amiga)



Wenn ein Witz alleine nicht witzig genug ist, dann müssen halt viele miteinander kombiniert werden! Wäre doch gelacht, wenn der böse Hund nicht wieder brav wird! Wissen wir doch alle: Lachen ist die beste Medizin... Und so gelangen unsere drei Goblins schließlich in den Besitz des Zauberbuchs. Nächste Frage: was machen wir damit?!



https://www.youtube.com/watch?v=GOSTnATseEs





Gobliiins #14: Finale für den Hexenmeister (RetroPlay/Amiga)



Die Kammer des Hexenmeisters - wir haben sie gefunden! Und hier steht er und verteilt seine giftige Suppe auf unserem guten Boden. Haben drei Goblins, ein Dennis und ein Chat haben das Zeug dazu, ihn an seinem Tun zu hindern?! Und wie können wir dieses gigantische Hühnerskelett dazu gewinnbringend einsetzen? Eins ist klar: wir müssen ihm das Handwerk legen!



https://www.youtube.com/watch?v=4-aWtWITtQw





Tricky Quiky Games #2: Tieffliegende Schneebälle (RetroPlay/Amiga)



Nachdem wir auch durch den Unter-Wasser-Level des Nesquik-Werbespiels gehüpft sind und fleißig loose Papierseiten eingesammelt haben, geht's nun in eine winterliche Schnee- und Eislandschaft. Obacht vor Schneebällen! Unser Hasen-Maskottchen ist jedenfalls dick eingepackt und bekommt ganz sicher keine kalten Ohren. Zum Glück haben wir die Trainer-Version und keine Probleme mit dem häufigen Ableben des Nagers...



https://www.youtube.com/watch?v=0vvvoCvGYFo





ZX81, Silicon Valley und Junior-Programmierer (Back in Time 09/1981)



Homecomputer werden im September 1981 günstiger und weiter verfügbar - dazu schauen wir uns die Berichte über den ZX81 an und werfen auch einen Blick in den Rechner selbst. Außerdem ist das Silicon Valley erstmals ein großes Thema, denn bis zu diesem Zeitpunkt scheint es in Deutschland wenig bekannt gewesen sein. Und: Programmierer werden immer jünger.



