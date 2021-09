Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Auslieferung von Indivision ECS V3 hat begonnen Published 18.09.2021 - 11:52 by AndreasM



https://icomp.de Indivision ECS V3 ersetzt Indivision ECS V2. Das herausragende Merkmal dieser neuen Version ist, dass sie trotz der globalen Chip-Krise verfügbar ist. Die ersten Vorbestellungen, welche vor wenigen Tagen begonnen haben, werden schon heute bei Kunden eintreffen. Die letzten Vorbestellungen werden heute verschickt. Das Produkt ist ab sofort ab Lager lieferbar. Lesen Sie mehr in unserem Supportforum über die Hürden, die wir für die Produktion genommen haben.

Back to previous page