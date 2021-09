Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

REV'n'GE! #125 veröffentlicht Published 15.09.2021 - 11:14 by AndreasM



In dieser Ausgabe könnt ihr ein neues Review zu "Legend of Kyrandia" für Amiga lesen und auch wenn ich es schon in der Vergangenheit rezensiert hatte, ist es kein Repechage. Ein 2021 Spiel für Spectrum sehr sehr schön und auch immer für Spectrum, Dune II. Es gibt auch Techo Cop für Atari St, aber ich habe ein "vm18" gesetzt, weil es sehr brutal ist, wenn Sie Ihre Feinde zerstören.



Ab dieser Ausgabe beginne ich, einige Grafikkarten zu überprüfen, aber sehr wenige und ab Ausgabe 128 werde ich zu den anderen allgemeinen Hardwares zurückkehren, die nie auf Englisch geschrieben wurden.



Quelle: Facebook

https://www.facebook.com/REVnGE-Retro-E ... 556381162/



MEGA:

https://mega.nz/file/Sx8UlSzY

Pass: IrtuK02qmjJMccpLi7_I_OvEqcLoJZugTNDhiT9-gyM



Webseite

