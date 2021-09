Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Trevors Amiga Blog: Lockdown, Teil 2 Published 14.09.2021 - 23:14 by AndreasM



In den letzten Wochen trat Neuseeland in eine weitere Snap-Down-Sperre ein, die ursprünglich durch Fälle der Covid-19-Delta-Variante in einer Gemeinde verursacht wurde.



Amiga Bill interviewt David und Trevor



Was also macht ein Amiganer, wenn er wieder zu Hause eingesperrt ist?

Ich weiß! Ich arbeite an Band zwei des Buches Vultures to Vampires. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass ich mich mit der Geschichte nach Commodore gut auskenne, aber je mehr ich recherchiere, desto mehr Skelette grabe ich aus. Wenn Sie dachten, die Amiga-Geschichte sei kompliziert, sollten Sie sich wirklich einen Gedanken an unsere 8-Bit-Cousins machen. Ich entdecke, dass das Schicksal der Commodore-Marken noch faszinierender und verworrener ist. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut euch heute unser Interview mit Amiga Bill auf twitch.tv an.



