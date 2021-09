Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Kultmags: Roeske Verlag Published 14.09.2021 - 23:12 by AndreasM



Es ist soweit, die Sommerpause ist vorbei!



Wie im letzten Update nachzulesen, habe ich mich vor ca. 5 Wochen mit einem ehemaligen Verlagsinhaber getroffen! Es war Ralph Roeske, welcher mir bereits im Jänner dieses Jahres die Erlaubnis gab, alle erschienenen Magazine aus dem Roeske-Verlag hier einstellen zu dürfen.

Leider war es mir nicht möglich auch nur an eine Ausgabe dieser Magazinreihen in Papierform zu gelangen und so bot mir Herr Roeske seine private Sammlung als Leihgabe für den Scan an.

Somit nahm ich nach unserem kurzen und sehr netten Treffen (es war ca. 21:30Uhr und wir waren auf dem Rückweg von unserem Familien-Sommerurlaub) ca. 40 Magazine in Papierform von ihm mit...



In den vergangenen Tagen konnte ich diese Magazine digitalisieren und als Start nach der Sommerpause wurden soeben die ersten drei Ausgaben der Homecomputer, sowie die ersten drei Ausgaben der CPU hier eingestellt. (JA, Ute und Klaus sind somit nun hier endlich ebenfalls vertreten!)



Um ehrlich zu sein, hatte ich geplant auch die in den Heften abzutippenden Spiele hier als Download bereitzustellen. Etwas geschockt war ich, dass viele der darin enthaltenen Spiele bisher nicht im Netz auffindbar sind, womit sich mein Plan aktuell nicht umsetzen ließ.

Ich wäre jedoch begeistert, falls sich jemand die Mühe macht und die Spiele in einem digitalen Format (welches von Emulatoren genutzt werden kann) zur Verfügung stellt.



LG,

Klaus



