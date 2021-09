Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 12.09.2021 - 10:22 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Sponsoring und ein neues Programm-Schema (InfoTime 09/2021)



Wir haben einen Sponsor - keinen Großkonzern, sondern retro-like! Außerdem haben wir Eure Kritik zu RetroPlay gehört und erhöhen nochmal die Taktfrequenz: Jede Woche was kurzes, zweimal was längeres und zum Wochenendeinstieg unsere Dauerbrenner. Da sollte für jeden etwas dabei sein.



https://www.youtube.com/watch?v=L26ZkcnldzQ





Gobliiins #11: Gegrillter Fuß (RetroPlay/Amiga)



Dracheeeee!!! Die Gegend wird immer gefährlicher für die drei Goblins, und sie müssen all ihr Können zusammennehmen (natürlich koordiniert durch Dennis und unterstützt durch unsere fleißigen Live-Zuschauer), um das Rätsel dieser Höhle zu lösen. Der Fuß muss in die Falle, aber der Teppich (?) liegt im Weg. Ob gewisse Logiken sich einem erst mit angemessenem Promille-Pegel offenbaren?



https://www.youtube.com/watch?v=TiSJeU-vcsQ





Gobliiins #12: Die brennende Statue (RetroPlay/Amiga)



Die Höhle des Drachen hält uns nun schon länger gefangen - Zeit für Nervennüsschen. Hier geht eins ins andere über, und viele kleine Ideen entpuppen sich als Sackgasse. Aber Stück für Stück löst Dennis mit Unterstützung der Twitch-Zuschauer das Geheimnis um den Drachen und das magische Schwert, um den Goblins den Weg zu ebnen, ihren König zu retten...



https://www.youtube.com/watch?v=aIGUt7E18XY





Tricky Quiky Games #1: Springen zu Land und zu Wasser (RetroPlay/Amiga)



Wir wollen hüpfen, springen, rennen, und das alles in einem Werbespielchen der 90er rund um ein kakao- (und vor allem zucker-)haltiges Getränkepulver. Mit Tricky Quiky Games steuern Dennis und Hagen das Nesquik-Maskottchen in Form eines Hasen durch eine bunt mitscrollende Landschaft und müssen verstreute Zettel einsammeln, Bienen und Raupen ausweichen und zur Not eine Wasserbombe werfen. Verlorene Lebensenergie bekommt der Mümmelmann mit einem Schluck aus der Kakaoflasche... Handwerklich gar nicht mal schlecht gemacht.



https://www.youtube.com/watch?v=3LMrABrv49E





Amiga-Hardware und PC-Games (Retro ausgepackt)



Diesmal packen wir ein Paket aus, das uns unser geneigter Zuschauer Klaus geschickt hat. Mit dabei sind ein Amiga, ein Stapel PC-Games und andere Kleinigkeiten.



