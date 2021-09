Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

AFA Viewer Update erschienen Published 11.09.2021 - 17:29 by AndreasM



Mit diesem Programm ist es unter AmigaOS 4 möglich nach einzelnen Artikeln auf der DVD zu suchen und diese sich auch direkt anzeigen zu lassen.



Außerdem ist es möglich auf Dateien direkt von der Amiga Future Webpage zuzugreifen.



Achim Pankalla würde sich natürlich auch über Feedback und Ideen rund um das Programm freuen.



Änderungen:



- Ausgabe 152 hinzugefügt



