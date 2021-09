Support us at Patreon Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 05.09.2021 - 12:32 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Wie der Amiga die Welt revolutionierte - The Future Was Here (Virtuelle Welten Buchvorstellung)



Der Amiga war seiner Zeit in vielen Aspekten weit voraus und hat insbesondere im Grafik- und Videobereich seinen Nutzern Dinge ermöglicht, die vorher für Privatmenschen oder kleine Firmen unbezahlbar waren. Welche Auswirkung der Amiga auf eine ganze Generation Kreativer hatte und auf welche Weise die Hardware des Amiga das ermöglicht hat, das beschreibt Jimmy Maher in seinem Buch "The Future Was Here".

Wir stellen das Buch vor uns geben wie immer ein wenig Hintergrundinformationen.



https://www.youtube.com/watch?v=4oT1oZbWbVg





Gobliiins #09: Spontanheilung (RetroPlay/Amiga)



Ein Krieger, ein Zauberer und ein Tüftler kommen in eine Bar... Nein, falsche Baustelle... hier werden Steine verzaubert, die sich verdoppeln, um eine Leiter zu formen, damit wir auf den Megalith klettern können, in dessen Loch wir den Stock stecken, damit eine Gießkanne erscheint. Alles klar? Nein? Zum Glück mag Dennis "absurd", und das Knobelspiel "Gobliiins" bietet einiges davon...



https://www.youtube.com/watch?v=aMs0rK7BOew





Gobliiins #10: Schwerhöriger Unterstützer (RetroPlay/Amiga)



Über der Erde haben wir noch den Karrottenaufzug aktiviert, hier unten wachsen die Möhren von der Decke. Gemütlich schaut's aus in der kleinen Nager-Höhle, und eine Kanone im Wohnzimmer hilft bei der Ernte. Zu dumm, dass die Maus stocktaub ist und die Kommunikation sich sehr einseitig gestaltet. Da muss es doch was geben, was unseren Goblins weiterhilft...?



https://www.youtube.com/watch?v=vyA-XIV0Y44





Helicopter Mission #2: Rettungsflug und Hilfsgüter (RetroPlay/Amiga)



Raus, raus raus! Und nicht vergessen, die Leine zu ziehen! Und Zielkreis, denkt an den Zielkreis! Was heißt hier Seitenwind?!? Die Landezone ist doch groß genug! Und mit "Hurrican" als Pilotenname kann bei der Helikoptermission im Bundeswehrspiel ja eigentlich nichts schief gehen. Beim Bund muss man halt jung und formbar sein, so wie unser Dennis, der jetzt das Ruder übernimmt. Die Grafikfehler sind bestimmt die Wolken...



https://www.youtube.com/watch?v=GwmZDMrw4Xc





Action mit Köpfchen: Attack of the Petscii Robots (Retro Today/C64)



Das neue Spiel von The 8-Bit Guy kombiniert Knobelei, Action und ein bisschen Puzzle auf dem C64. Und weil das Spiel auch für den Commodore PET entwickelt wurde und auf dessen Zeichensatz zurückgreifen kann (natürlich darf die C64-Variante farbenfroher sein), wissen wir jetzt auch (na gut - wir vermuten es), was PETSCII Robots sein sollen! Und die gilt es nun, auf jedem Planeten zu zerstören... Also ein "quasi minimalistisches, C64-optimiertes PET-Grafik-Spiel", das nun den Erfindungsreichtum und die Reaktionsschnelle von Dennis und Markus fordert. Los geht's! In Farbe. Und bunt!



https://www.youtube.com/watch?v=pcJ6MGgGGVk 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Wie der Amiga die Welt revolutionierte - The Future Was Here (Virtuelle Welten Buchvorstellung)Der Amiga war seiner Zeit in vielen Aspekten weit voraus und hat insbesondere im Grafik- und Videobereich seinen Nutzern Dinge ermöglicht, die vorher für Privatmenschen oder kleine Firmen unbezahlbar waren. Welche Auswirkung der Amiga auf eine ganze Generation Kreativer hatte und auf welche Weise die Hardware des Amiga das ermöglicht hat, das beschreibt Jimmy Maher in seinem Buch "The Future Was Here".Wir stellen das Buch vor uns geben wie immer ein wenig Hintergrundinformationen.Gobliiins #09: Spontanheilung (RetroPlay/Amiga)Ein Krieger, ein Zauberer und ein Tüftler kommen in eine Bar... Nein, falsche Baustelle... hier werden Steine verzaubert, die sich verdoppeln, um eine Leiter zu formen, damit wir auf den Megalith klettern können, in dessen Loch wir den Stock stecken, damit eine Gießkanne erscheint. Alles klar? Nein? Zum Glück mag Dennis "absurd", und das Knobelspiel "Gobliiins" bietet einiges davon...Gobliiins #10: Schwerhöriger Unterstützer (RetroPlay/Amiga)Über der Erde haben wir noch den Karrottenaufzug aktiviert, hier unten wachsen die Möhren von der Decke. Gemütlich schaut's aus in der kleinen Nager-Höhle, und eine Kanone im Wohnzimmer hilft bei der Ernte. Zu dumm, dass die Maus stocktaub ist und die Kommunikation sich sehr einseitig gestaltet. Da muss es doch was geben, was unseren Goblins weiterhilft...?Helicopter Mission #2: Rettungsflug und Hilfsgüter (RetroPlay/Amiga)Raus, raus raus! Und nicht vergessen, die Leine zu ziehen! Und Zielkreis, denkt an den Zielkreis! Was heißt hier Seitenwind?!? Die Landezone ist doch groß genug! Und mit "Hurrican" als Pilotenname kann bei der Helikoptermission im Bundeswehrspiel ja eigentlich nichts schief gehen. Beim Bund muss man halt jung und formbar sein, so wie unser Dennis, der jetzt das Ruder übernimmt. Die Grafikfehler sind bestimmt die Wolken...Action mit Köpfchen: Attack of the Petscii Robots (Retro Today/C64)Das neue Spiel von The 8-Bit Guy kombiniert Knobelei, Action und ein bisschen Puzzle auf dem C64. Und weil das Spiel auch für den Commodore PET entwickelt wurde und auf dessen Zeichensatz zurückgreifen kann (natürlich darf die C64-Variante farbenfroher sein), wissen wir jetzt auch (na gut - wir vermuten es), was PETSCII Robots sein sollen! Und die gilt es nun, auf jedem Planeten zu zerstören... Also ein "quasi minimalistisches, C64-optimiertes PET-Grafik-Spiel", das nun den Erfindungsreichtum und die Reaktionsschnelle von Dennis und Markus fordert. Los geht's! In Farbe. Und bunt!

Back to previous page