Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 29.08.2021 - 11:52 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Optische PC-Maus am Amiga (Bastel-Ecke)



Die alten Amiga-Mäuse, liebevoll "Tank Mouse" genannt, sind mit ihrer Maus-Kugel und den fehleranfälligen Knöpfen ein Musterbeispiel für "schlecht gealterte Hardware". Wir nehmen uns daher eine moderne, optische PC-Maus vor und bauen sie so um, dass man sie ohne Adapter direkt am Amiga betreiben kann - und nebenbei bekommt unser Selbstbau-Amiga "AdAstra 3000" damit seine ganz eigene Maus!



https://www.youtube.com/watch?v=M8aPKxf1EIE





Nichts mehr zu retten... - Historyline #237 (RetroPlay/Amiga)



Während der Sturmpanzerwagen unter den flinken Fingern von Dennis langsam Gestalt annimmt, sucht Hagens kritischer Blick nach einer Möglichkeit, die Schlacht noch herumzureißen und irgendwie zu gewinnen. All zu blendend schaut's diesmal nicht aus, aber noch ist nicht alles verloren in Historyline Mission 19. Aufgegeben wird nicht! Und außerdem: Plagen Dich die Zweifel, fahr' in die Eifel!



https://www.youtube.com/watch?v=GvLtNN9Eng8





Gobliiins #08: Unerwartete Ablenkung (RetroPlay/Amiga)



Als unfreiwillige Helfershelfer des bösen Hexenmeisters, der für die Leiden unseres geliebten Königs verantwortlich zeichnet, müssen wir selbigem nun das Handwerk legen und seine Taten ungeschehen machen. Die drei wuseligen Goblins müssen mit ihren individuellen Fertigkeiten erst einmal ungesehen am Zauberer vorbei, sonst ist alles Asche. Ein sehr verästelter Level...



https://www.youtube.com/watch?v=j_RHN_vlyMQ





Helicopter Mission #1: Bundeswehr im Hubschrauber-Einsatz (RetroPlay/Amiga)



Ein kostenloses Werbespiel von der Bundeswehr auf nur einer Diskette? Hier holt der Staat die Gamer ab - oder hat es in den Neunzigern zumindest versucht. Mit Unterstützung der Twitch-Livezuschauer stürzen sich Dennis und Hagen in den Hubschrauber-Simulator. Achtung: ab jetzt langsam lesen! Nach einer retromäßigen Bundeswehr-Info kann's losgehen. Das wird kein Kampfeinsatz - anstatt einer Apache Longbow setzt sich unser wehrerprobter Ex-Funker in das Cockpit eines UH-1 D. Der erste Gegner: Wind.



https://www.youtube.com/watch?v=B6tdRmURkOg





Spiele-Zeitschriften der 90er und eine Erstausgabe (Retro ausgepackt)



Mehr Zeitschriften! Wir packen einen weiteren Stapel Zeitschriften aus, diesmal im Schwerpunkt aus den 90er Jahren. Mit dabei sind die PC-Player, das Amiga-Magazin, Amiga-Special und die Erstausgabe der PowerPlay.

Außerdem: Tim von Lavago (lavago.de) hat uns coole Retro-Schlüsselanhänger geschickt!



