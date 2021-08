Support us at Patreon Amiga Future Nachrichten Portal

MorphOS: Wayfarer 2.5 veröffentlicht Published 27.08.2021 - 11:52 by AndreasM



Diese Version basiert auf dem neuesten stabilen WebKitGTK (2.32.1). Es unterstützt Video und Audio auf Nicht-Altivec-Hardware. Sie müssen die cgxvideo.library nach sys:MorphOS/Libs kopieren und die alte ersetzen.



Änderungen:





Schwerwiegender Speicherverlust in JavaScriptCore behoben. Bei Webseiten, die SQL/IDB verwenden, waren dies bis zu 5 MB+ pro Seitenladevorgang.

Audio-Worklet-Threads (die auch eine JavaScript-VM verwenden) auf Seiten zu beenden, die WebAudio verwenden, behoben.

Es wurde eine Warnung (gelbes Schildsymbol) für gemischte HTTPS/HTTP-Website-Inhalte implementiert

OpenSSL auf 1.1.1l aktualisiert

Es wurde ein Fehler im Curl-Backend/Netzwerk behoben, der dazu führte, dass WebSockets fehlschlugen

Problemumgehungen für MorphOS 3.14-Threading entfernt

Verringerte Priorität von WebAudio-Audio-Threads

Problem behoben, bei dem Bild herunterladen als... ein Anforderer angezeigt wird.

Download als Menü des Fensters deaktiviert

Das Doppelklicken auf heruntergeladene Elemente in der Downloads-Ansicht, in der "Herunterladen als" verwendet wurde, wurde behoben



https://wayfarer.icu/



