GTW64 August 2021 Update Published 25.08.2021 - 23:52 by AndreasM



Dank Csaba Virag können wir gegen Ende des Sommers einen frühen ungarischen Tetris-Klon konservieren. Dann werfen wir einen Blick auf eine scheinbar lange verlorene Commodore 64-Konvertierung eines PET/VIC 20-Titels, zwei weitere Titel der Magic-Serie, die im Großen und Ganzen verfügbar sind, ein lange verlorenes und vielversprechendes Spiel aus Norwegen und eine potenzielle Konvertierung eines späten Mikro-Gen-Titel. Dies zusammen mit 16 Aktualisierungen bestehender Einträge, mit einigen Erkenntnissen und zusätzlichen Details.



