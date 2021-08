Support us at Patreon Amiga Future Nachrichten Portal

RETURN-Magazin Ausgabe 46 ist erhältlich Published 22.08.2021 - 10:43 by AndreasM



1997 erschien der erste Teil der Resident-Evil-Reihe und begründete ein neues Genre: Die Bezeichnung "Survival Horror" tauchte hier in einem Ladescreen auf. Wir betrachten die Resident-Evil-Reihe vom ersten Teil an.



RETURN Ausgabe 46



Weitere Themen in RETURN-Ausgabe 46:



Neu für den ZX Spectrum: Wonderful Dizzy

Durchgezappt XL: 30 Jahre Die Simpsons

Action-Adventure Metal Warrior Ultra

30 Jahre Entwicklungszeit: Outrage

Unholy Night: The Darkness Hunter

RETURN To Play: GameBoy Advance

Rollenspiel-Klassiker: Xenogears

Neue Hardware: Astro City Mini

Neu & Verpixelt: Cyber Shadow

E.G.G. Elemental Gimmick Gear

FMV-Spielereihe: Tex Murphy

Crossover: Samurai Shodown

Arcadeklassiker: Galaxian

und viele weitere Themen



Alle aktiven Abonnenten werden in den nächsten Tagen automatisch beliefert. Sollte Ihr Abozeitraum abgelaufen sein, wurden Sie kürzlich per Mail informiert.



